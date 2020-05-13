Закон об отмене штрафных баллов для водителей официально опубликовали. Теперь все штрафы с камер надо оплачивать деньгами.

В официальном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали закон 566-IX, который предусматривает отмену штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматичном режиме.

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Закон исключает из КУоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Напомним, что до этого каждому гражданину, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (со дня получения права управления транспортным средством) и до конца года насчитывалось 150 баллов.

В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

Теперь штрафы нужно будет оплачивать только деньгами. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 24 апреля. Документ начинает действовать со дня, следующего за днем его опубликования.

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