Закон про скасування штрафних балів для водіїв офіційно опублікували. Тепер всі штрафи з камер треба оплачувати грошима.

В офіційному парламентському виданні "Голос України" опублікували закон 566-IX, який передбачає скасування штрафних балів за порушення правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматичном режимі.

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Закон виключає з КУпАП норми про дію адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі.

Нагадаємо, що до цього кожному громадянину, який має право керування транспортним засобом, щорічно з початку року (з дня отримання права керування транспортним засобом) і до кінця року нараховувалось 150 балів.

У разі фіксації правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі від загальної кількості балів громадянина, який скоїв правопорушення, віднімається кількість штрафних балів, передбачених відповідною статтею.

Тепер штрафи потрібно буде оплачувати лише грошима. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 24 квітня. Документ починає діяти з дня, наступного за днем його опублікування.

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