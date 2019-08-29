Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает отсрочить применение штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Соответствующий законопроект №1030 появился на сайте Рады. Пока текст законопроекта отсутствует. Президент определил данный законопроект как неотложный.

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Отметим, что льготный период, в течение которого отсрочивались штрафы за управление нерастаможенными автомобилями, завершился 22 августа.

Так, с 22 августа вступают в действие новые санкции:

В случае превышения срока доставки транспортных средств до границы от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тысяч грн.

Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа будет достигать 170 тысяч грн или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения.

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Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу “евробляхи” во владение или распоряжение другому лицу, а также ее использования в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.