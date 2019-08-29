Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує відтермінувати застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Відповідний законопроєкт №1030 з'явився на сайті Ради. Наразі текст законопроєкту відсутній. Президент визначив даний законопроєкт як невідкладний.

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Зазначимо, що пільговий період, протягом якого відтерміновувалися штрафи за керування нерозмитненими автомобілями, завершився 22 серпня.

Так, з 22 серпня вступають в дію нові санкції:

У разі перевищення строку доставки транспортних засобів до кордону від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч грн.

Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тисяч грн або конфіскація таких авто.

Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення.

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Крім цього, передбачено відповідальність за передачу “євробляхи” у володіння або розпорядження іншій особі, а також її використання у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 34 тис. грн.