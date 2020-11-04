Верховная Рада продолжает работу над диктаторским законопроектом 2695, который существенно расширяет полномочия полиции за счет уменьшения прав граждан.

Законопроект о расширении полномочий полиции уже был одобрен Верховной Радой 13 июля прошлого года в первом чтении. Петиция с требованием отмены рассмотрения законопроекта 2695 набрала необходимое количество голосов за рекордные пять дней.

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Теперь в Верховной Раде рассмотрение продолжают ко второму чтению. Народный депутат Александра Устинова сообщила, что некоторые нормы из законопроекта могут убрать.

убираем так называемые “профилактические” меры остановки (читай остановка авто без каких-либо оснований)

убираем возможность без установки предупреждающих знаков ловить на скорость водителей: в кустах никто с радаром сидеть не будет;

убираем возможность осмотра (читай обыска) авто, а именно багажника, капота (прокладки, из-за которых подняли цены на регистрацию газа с 600 до 3200-4000 грн нервно плачут в уголке), бардачке и тому подобное;

водителю не нужно будет отдавать документы полицейскому;

выйти из машины водителю нужно будет лишь в случае необходимости по требованию полицейского, глушить машину и мерзнуть зимой тоже не нужно;

повышаем штрафы в несколько раз: первая пянка – 17 тыс (права на 1 год), вторая – 34 тыс (права на 3 года), третья – 51 тыс (права на 10 лет);

снимается возможность брать пьяных на поруки трудовым коллективом (как случилось с женщиной, которая недавно 220 гоняла по Киеву и постила эти видосеки в инсте);

повышается уголовная ответственность при ДТП в нетрезвом состоянии;

вводится отдельная часть статьи 286-1 в Уголовном кодексе. Теперь если вы совершите ДТП с телесными повреждениями нетрезвым, то у вас будет это ярмо на всю жизнь, ведь будут судить вас именно по этой статье;

продлили возможность рассмотрения в суде дела за нетрезвое вождение (по 130 ст) с 3 месяцев до 1 года. Таким образом не будут просто закрывать дела из-за несвоевременного рассмотрения в суде (за затягивание которых некоторые судьи и получают вознаграждение).

Обновленный текст законопроекта 2695 на официальном сайте Верховной Рады пока не опубликован. Поэтому как именно сформулированы учтенные нардепом правки – доподлинно неизвестно.