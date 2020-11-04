Верховна Рада продовжує роботу на диктаторським законопроектом 2695, який суттєво розширює повноваження поліції за рахунок зменшення прав громадян.

Законопроект про розширення повноважень поліції вже було схвалено Верховною Радою 13 липня минулого року у першому читанні. Петиція з вимогою скасування розгляду законопроекту 2695 набрала необхідну кількість голосів за рекордні п’ять днів.

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Тепер у Верховній Раді розгляд продовжують до другого читання. Народний депутат Олександра Устинова повідомила, що деякі норми з законопроекту можуть прибрати.

прибираємо так звані “профілактичні” заходи зупинки (читай зупинка авто без будь-яких підстав)

прибираємо можливість без встановлення попереджувальних знаків ловити на швидкість водіїв: в кущах ніхто з радаром сидіти не буде;

прибираємо можливість огляду (читай обшуку) авто, а саме багажника, капоту (прокладки, через які підняли ціни на реєстрацію газу з 600 до 3200-4000 грн, нервово плачуть в куточку), бардачка, тощо

водію не потрібно буде віддавати документи поліцейському;

вийти з машини водію потрібно буде лише у разі необхідності на вимогу поліцейського, глушити машину і мерзнути взимку теж не потрібно;

підвищуюємо штрафи в кілька разів: перша п’янка – 17 тис (права на 1 рік), друга – 34 тис (права на 3 роки), третя – 51 (права на 10 років);

знімається можливість брати п’яних на поруки трудовим колективом (як сталося з жінкою, яка нещодавно 220 ганяла Києвом і постила ці відосіки в інсті)

підвищується кримінальна відповідальність при ДТП в нетверезому стані;

вводиться окрема частина статті 286-1 в Кримінальному кодексі. Тепер якщо ви здійснете ДТП з тілесними ушкодженнями нетверезим, то у вас буде це ярмо на все життя, адже судитимуть вас саме за цією статею;

подовжили можливість розгляду в судді справи за нетверезе водіння (по 130 ст) з 3 місяців до 1 року. Таким чином не будуть просто закривати справи через невчасний розгляд в суді (за затягування яких деякі судді і отримують винагороду).



Оновленого тексту законопроекту 2695 на офіційному сайті Верховної Ради поки що не опубліковано. Тож як саме сформульовані обліковані нардепом правки – достеменно невідомо.