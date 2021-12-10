В Министерстве внутренних дел оправдывают установку камер автофиксации несмотря на довольно значительный (+14%) рост уровня аварийности.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин считает, что в местах установки камер автофиксации количество ДТП с погибшими и травмированными уменьшилось на 65%. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

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"Дал поручение предоставить исчерпывающие данные по каждой камере в Киеве и области. Начал сравнивать данные. И вот, за год работы таких систем, количество ДТП с погибшими и/или травмированными снизилось на 65%! И снижение происходит именно там, где установлены приборы контроля”, – пишет замминистра.

В то же время, по официальным данным патрульной полиции Украины, за первые 10 месяцев текущего года общее количество ДТП в нашей стране выросло на 13,9%.

При этом, по словам первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, камеры автофиксации за полтора года работы позволили собрать с автовладельцев более 400 млн грн штрафов.