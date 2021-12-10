У Міністерстві внутрішніх справ виправдовують встановлення камер автофіксації попри досить значне (+14%) зростання рівня аварійності.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін вважає, що у місцях встановлення камер автофіксації кількість ДТП з загиблими та травмованими зменшилась на 65%. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

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“Дав доручення надати вичерпні дані по кожній камері в Києві та області. Почав порівнювати дані. І от, за рік роботи таких систем, кількість ДТП із загиблими та/або травмованими знизилася на 65%! І зниження відбувається саме там, де встановлені прилади контролю”, - пише заступник міністра.

Водночас за офіційними даними патрульної поліції України, за перші 10 місяців поточного року загальна кількість ДТП в нашій країні зросла на 13,9%.

При цьому, за словами першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, камери автофіксації за півтора роки роботи дозволили зібрати з автовласників понад 400 млн грн штрафів.