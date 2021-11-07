О том, что наш "Запорожец" – машина никчемная, знает любой диванный эксперт. А как оно было на самом деле? У нас есть официальные данные сравнительных испытаний ЗАЗ-965 и его самых популярных европейских одноклассников.

На днях в интернете всплыло совместное фото "Запорожца", "Фиата" и BMW. Вероятно, этот кадр сделали осенью 1961 – весной 1962 года, когда испытатели НАМИ и завода "Коммунар" сравнивали первые запорожские машины с их европейскими аналогами. Кроме двух ранних "зазиков" на фото видно также Fiat 600 (или Zastava 750, двое из которых тоже были на тестировании) и BMW-600.

Несколько одноклассников-иномарок в 1958 – 1961 гг. тестировали вместе с "Запорожцами" и отдельно. ЗАЗ-965 во многом выигрывал у иномарок

В середине 1950-х годов советское правительство решало, каким быть отечественному народному автомобилю. Легковые модели, которые производились тогда на двух заводах – ГАЗ-21 "Волга" и "Москвич-402", в принципе, тоже годились на роль семейных, но их банально не хватало по количеству. К тому же, абсолютное большинство "двадцать первых" и немалая часть московских седанчиков и универсалов уходили по распределению в государственный сектор.

В конце 1950-х в стране были две модели, реально доступные для населения – "Москвич-407" и "Волга" ГАЗ-21. Рынок требовал чего более компактного

Поэтому все равно приходилось создавать для населения еще одну модель. Имелось в виду, что обычной семье нужна компактная недорогая машина, поэтому одной из ведущих идей были планы запустить в массовое производство микроавтомобиль – то, что мы сегодня назвали бы мотоколяской. Поскольку раньше отечественный автопром такого транспорта в типаже не имел, решили сначала обкатать идею на иномарках.

Читайте также: Почему 18 июня считают днем рождения "Запорожца": факты

В Европе закупили по несколько экземпляров самых известных машин нижнего сегмента. Это были не только мотоколяски, но и автомобильчики несколько больших размеров, крупнейшими из которых были VW Beetle и Citroen 2CV. И в 1958 – 1959 гг. закупленные авто испытывали по особой методике. Машины разбили на две одинаковые по составу группы, каждой из которых установили пробег 25 тыс. км, причем первая группа испытывалась только на дорогах хорошего качества (загородные автотрассы, Москва, Крым), а вторая – исключительно на брусчатке и проселках.

Европейские малыши, с которыми ученые НАМИ сравнивали "Запорожца": BMW 600, NSU Prinz, Fiat 600, Citroen 2CV, Fiat 500, Lloyd LP600

Такая методика позволила, во-первых, проверить надежность машин в их родных европейских условиях, а во-вторых, получить результаты по их работоспособности на плохих дорогах. Причем на хороших дорогах нагрузка была полной (по паспорту), а на плохих – 75 %. Первая группа базировалась в гараже, вторая – под открытым небом.

Подвеска получила больше всего замечаний. Так, у Citroen 2CV она оказалась "недостаточно прочной". У Fiat 600 прочность передней рессорной подвески тоже охарактеризована как "недостаточная": каждые 10 – 12 тыс. км ломались листы передней рессоры и задние пружины. В целом подвески автомобилей BMW 600 и Fiat Multipla названы "неудовлетворительными" – из-за "галопирования" автомобиля на неровностях. Сравнение с "Запорожцем" показало, что торсионы (пружины) его подвески имеют больший запас прочности, чем у конкурентов. У одного Volkswagen'а на 13-й тысяче один передний торсион сломался.

Конструкция ЗАЗ-965 существенно отличалась от большинства одноклассников. Изначально рассматривались версии с оппозитным (слева) и V-образным двигателем

Отчасти проблемы с ходовой частью компактных иномарок объясняются не только материалами деталей, но и конструкционными особенностями. В частности, малым ходом колес, который у Fiat'ов не превышал 35 мм, а у BMW – еще меньше.

Во всех иномарках обоих тестовых групп до 25 тыс. км износились шарниры рулевого управления, первые проблемы с ними произошли еще на 11 тыс. Исключением стали Fiat 500, в чьих шарнирах использована удачная конструкция. Что касается рулевого управления "Запорожца", испытатели оценили его прочность на уровне машин высшего на одну ступеньку класса. Шины у Fiat 600 и Fiat Multipla изнашивались с катастрофической скоростью – из-за разрушения кузова и вызванного этим нарушения углов установки колес.

Читайте также: За что уважали ГАЗ-13 и почему его назвали "Чайка"

В "Фиат 500" дважды – на 12 тыс. и 24 тыс. км – разрушались резиновые муфты полуосей, заменяющие карданные шарниры. Расчет валов трансмиссии и шестерен коробок передач иномарок показал, что трансмиссия "Запорожца" имеет не меньший запас прочности.

Для рационального использования пространства компактные автомобили нуждаются в конструкции, отличной от полноразмерных авто

Испытания показали, что моторчики меньшего объема потребляют больше горючего при движении по плохим дорогам (Fiat 500 и BMW 600). Наш ЗАЗ на фоне зарубежных конкурентов был посередине: при минимальном показателе 4,3 л/100 км (Fiat 500) и максимальном 6,1 л/100 км (Lloyd LP600) контрольный расход "Запорожца" был 5,5 л/100 км.

Эффективность системы отопления – у машин с воздушным охлаждением двигателя температура в салоне повышается максимум на 20о – 25о С (VW, в других эта цифра еще меньше), а у Fiat 600 с его "водянкой" – на 30о С. Вероятно, поэтому "Запорожец" с его воздушным охлаждением укомплектовали автономным бензиновым отопителем. Который превращал салон в Африку даже в финские морозы.

"Запорожец" получился пригодным к любому климату, отчасти – благодаря испытаниям. Похоже, на этих фото "горбатые" штурмуют Ай-Петри в Крыму

Кузова всех протестированных микроиномарок оказались "недостаточно прочными" – из-за трещин в местах крепления подвесок и рулевых механизмов, в первую очередь – по сварочных швах. Например, у Fiat 600 несущий кузов начал разрушаться уже после 15 – 18 тыс. км.

Интересно, что разница в сухом весе ЗАЗ-965 и ближайшего к нему по характеристикам Fiat-600 составляет около 100 кг. При том что полезная нагрузка обеих машин одинаковая (300 кг). Понятно, что этот лишний центнер собственной массы – в большой степени следствие большей долговечности.

Испытания целого автопарка компактных иномарок показали несостоятельность идеи с микроавтомобилем-мотоколяской. Да и более крупные модели размерности Fiat 600 или NSU Prinz подходили для условий тогдашней страны только в доработанном виде – с большими колесами и с небюджетным запасом надежности и прочности.

До серийного производства автомобиль доводили конструкторы и технологи завода "Коммунар"

Показательно, что на момент начала этих испытаний в 1958 году будущий "Запорожец" ЗАЗ-965 в значительной степени был уже создан: усилиями института НАМИ и завода МЗМА проектировали "Москвич-444". Тесты иномарок подтвердили правильность его концепции, и "444-го" передали на окончательную доработку во вновь созданный автозавод "Коммунар" в Запорожье. С конвейера которого осенью 1960 года машина начала сходить в том виде, в каком мы ее знаем сегодня.

Читайте также: Почему "Запорожец" лучше иномарок