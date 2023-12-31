В большинстве случаев заправка автомобиля "до полного" бака не вызывает никаких проблем. Но иногда случаются казусы. Например, в бак заливается больше, чем заявлено заводом-изготовителем. Как быть в такой ситуации?

На практике иногда бывают случаи, когда в бак может влезть больше топлива, чем указано заводом-изготовителем автомобиля. Эта ситуация не только неприятна психологически (может показаться, что АЗС занимается мошенничеством), но и навредить автомобилю технически. Почему так происходит, и что с этим делать?

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Заправочный пистолет и горловина бака

Все современные заправочные колонки имеют отсечной клапан – устройство, которое прекращает подачу топлива, как только жидкость коснется кончика заправочного пистолета. Обычно бак считается полным, когда пистолет "отстрелял" один раз. Однако некоторые водители (а иногда и работники АЗС) пытаются после первого отстрела частично извлечь пистолет и залить горючего под горловину.

Такие действия приводят к тому, что в бак вмещается на несколько литров больше горючего, чем регламентировано заводом-изготовителем. Спорить с заправкой в таком случае не стоит, ведь производитель не учитывает объем топлива в горловине, указывая объем бака.

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Почему не желательно переливать

Технические специалисты не рекомендуют таким образом заправлять автомобиль. Дело в том, что почти все автомобили имеют систему, которая отвечает за сбор паров топлива из бака, их накопления и обезвреживания. Систему относят к экологическим, а также она отвечает за то, чтобы пары не деформировался бак.

Если горючего в баке слишком много, оно может попасть в трубки системы вентиляции бака и до самого угольного фильтра. В лучшем случае это просто вызовет ошибку и на панели приборов загорится Chek Engine. Но может привести к другим неприятностям – например, падение мощности двигателя или деформации бака, который раздуется от паров.

Фактор температуры

На холоде все вещества уменьшаются в объеме, и топливо – не исключение. Если пришлось заправиться при сильном морозе, а на следующий день произошло потепление – топливу не будет куда деваться. Конечно, исправная система вентиляции бака должна с этим справиться, но если горючего залито под крышку – ей будет сложнее.

Пожарная безопасность

Заправленный под завязку бак имеет большие риски вытекания топлива. Конечно, это повышает риски пожара. Особенно актуальным этот фактор становится в теплое время года, когда колебания температуры между относительно прохладными ночами и жаркими днями достаточно высокое. И в жару риски возгорания выше.

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Вес автомобиля

Некоторые водители считают нужным иметь полный бак зимой, когда дороги часто бывают скользкими. Действительно, у некоторых автомобилей масса бака положительно влияет на распределение веса по осям – в результате полностью заправленный автомобиль может быть более стабильным на дороге. Но есть и другая сторона медали. Общий вес автомобиля увеличивается, а это влияет на динамику, маневренность и тормозной путь.

Стоит ли заправлять полный бак?

При нынешней напряженной ситуации, конечно, лучше всегда иметь полный бак топлива. Ведь неизвестно, как будут разворачиваться военные события. Однако "полный" не означает "перелитый" – не стоит заливать топливо под самую горловину. Чтобы увеличить запас хода, лучше в дополнение к полному баку иметь канистру с горючим.