У більшості випадків заправка автомобіля "до повного" баку не викликає ніяких проблем. Але іноді трапляються казуси. Наприклад, в бак заливається більше, ніж заявлено заводом-виробником. Як бути у такій ситуації?

На практиці іноді трапляються випадки, коли у бак може влізти більше пального, ніж вказано заводом-виробником автомобіля. Ця ситуація не тільки неприємна психологічно (може здатись, що АЗС займається шахрайством), але й нашкодити автомобілю технічно. Чому так відбувається, та що з цим робити?

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Заправний пістолет та горловина бака

Усі сучасні заправні колонки мають відсічний клапан – пристрій, який припиняє подачу пального, як тільки рідина торкнеться кінчика заправного пістолета. Зазвичай бак вважається повним, коли пістолет «відстрілив» один раз. Проте деякі водії (а іноді й працівники АЗС) намагаються після першого відстрілу частково витягти пістолет і залити пального аж під горловину.

Такі дії призводять до того, що в бак вміщається на кілька літрів більше пального, ніж регламентовано заводом-виробником. Сперечатись із заправкою у такому випадку не варто, адже виробник не враховує об’єм пального у горловині, вказуючи об’єм бака.

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Чому не бажано переливати

Технічні спеціалісти не рекомендують таким чином заправляти автомобіль. Річ у тому, що майже усі автомобілі мають систему, яка відповідає за збирання парів пального з бака, їх накопичення та знешкодження. Систему відносять до екологічних, а також вона відповідає за те, аби пари не деформували бак.

Якщо пального у баку надто багато, воно може потрапити у трубки системи вентиляції бака і до самого вугільного фільтра. У кращому випадку це просто викличе помилку і на панелі приладів загориться Chek Engine. Але може призвести до інших неприємностей – наприклад, падіння потужності двигуна або деформації бака, який роздується від парів.

Фактор температури

На холоді усі речовини зменшуються в об’ємі, і пальне – не виключення. Якщо довелось заправитись при сильному морозі, а на наступний день сталось потепління – пальному не буде куди дітись. Звісно, справна система вентиляції бака повинна з цим впоратись, але якщо пального залито під кришку – їй буде складніше.

Пожежна безпека

Заправлений під зав’язку бак має більші ризики витікання пального. Звісно, це підвищує ризики пожежі. Особливо актуальним цей фактор стає у теплу пору року, коли коливання температури між відносно прохолодними ночами та жаркими днями досить високе. Та й у спеку ризики займання вищі.

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Вага автомобіля

Деякі водії вважають за потрібне мати повний бак взимку, коли дороги часто бувають слизькими. Дійсно, у деяких автомобілів маса бака позитивно впливає на розподілення ваги по осях – у результаті повністю заправлений автомобіль може бути стабільнішим на дорозі. Але є й інша сторона медалі. Загальна вага автомобіля збільшується, а це впливає на динаміку, маневреність та гальмівний шлях.

Чи варто заправляти повний бак?

За нинішньої напруженої ситуації, звісно, краще завжди мати повний бак пального. Адже невідомо, як будуть розгортатись військові події. Однак “повний” не означає “перелитий” – не варто заливати пальне під саму горловину. Щоб збільшити запас ходу, краще на додачу до повного бака мати каністру з пальним.