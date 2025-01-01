Засекреченный НРК "Спритник" допущен в войска: об этой машине мало что известно

Колесная машина, название которой с английского переводится как "Прыгун" разработана и изготовлена отечественной компанией. О ее допуске на сайте МО Украины сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Сообщается, что роботизированный комплекс "может использоваться как для решения широкого спектра логистических задач (в частности для эвакуации раненых с поля боя), так и для выполнения задач оперативного обеспечения – минирования определенных участков местности".

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Описание и характеристики не подаются. В коротком информационном извещении упоминается лишь то, что Dodger "может доставлять четверть тонны полезной нагрузки. Кроме того, этот наземный робот имеет бронезащиту корпуса от пуль и обломков".

О производителе также ничего не сказано. В реестре есть только упоминание о созданном три месяца назад ООО "ДОДЖЕР НРК", что по названию практически совпадает с кодифицированной машиной Dodger. На странице сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний opendatabot.ua сказано, что это предприятие зарегистрировано 21 марта 2025 года в Запорожье с уставным капиталом 50 000 гривен.

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Основной вид деятельности предприятия в форме ООО – производство других машин и оборудования специального назначения. Однако окончательно уточнить отношение упомянутой компании к роботизированному комплексу не удалось.