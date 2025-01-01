Засекречений НРК "Спритник" допущений у війська: про цю машину мало що відомо

Колісна машина, назва якої з англійської перекладається як "Спритник" розроблена та виготовлена вітчизняною компанією. Про її допуск на сайті МО України сповістило Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Повідомляється, що роботизований комплекс "може використовуватись як для вирішення широкого спектру логістичних завдань (зокрема для евакуації поранених з поля бою), так і для виконання завдань оперативного забезпечення – мінування визначених ділянок місцевості".

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Опис та характеристики не подаються. У короткому інформаційному сповіщені згадується лише те, що Dodger "може доставляти чверть тони корисного навантаження. Крім того, цей наземний робот має бронезахист корпусу від куль та уламків".

Про виробника також нічого не сказано. В реєстрі є лише згадка про створене три місяці тому ТОВ "ДОДЖЕР НРК", що за назвою практично збігається з кодифікованою машиною Dodger. На сторінці сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній opendatabot.ua сказано, що це підприємство зареєстроване 21 березня 2025 року у Запоріжжі зі статутним капіталом 50 000 гривень.

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Основний вид діяльності підприємства у формі ТОВ – виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення. Однак остаточно уточнити відношення згаданого товариства до роботизованого комплексу не вдалося.