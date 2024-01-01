Защитникам нужны не только пикапы или броневики, но и автобусы

Новым владельцем автобусов MAN и Ikarus стала 123-я отдельная бригада территориальной обороны, действующая на юго-восточном направлении. Об этом в соцсети сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Автобусы не новые, но в добротном состоянии. Ikarus 256 венгерского производства является меньшим братом знаменитого со времен СССР междугородного "мягкого" красноцветного автобуса Ikarus 250. Это практического его копирка, но на один метр короче.

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Салон рассчитан на 45 мест, из которых 40 скомпонованы в десять рядов по формуле 2+2, а 5 мест – диванные сзади.

И хотя выпуск этой модели завод прекратил в 2002 году, "двести пятьдесят шестой" не уступает в скоростных показателях современным лайнерам. Такой результат достигается благодаря мощному 220-сильному дизельному двигателю Raba-MAN D2156HM6U. Единственный недостаток этого 6-цилиндрового рядного силового агрегата в том, что он значительно шумнее нынешних моторов.

Момент дарения автобусов подшефному подразделению ТрО. Фото: мэрия Бучи

Второй переданный автобус MAN Lions City 2006 года выпуска также с временной государственной регистрацией на период военного положения имеет городское исполнение. 12-метровая низкопольная пассажирская машина комплектуется 290-сильным дизельным двигателем с автоматической коробкой передач, вместимость солона – 30 пассажиров.

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Как отметил городской голова Бучи Анатолий Федорук, автобусы для громады закупил польский город-побратим Тушин именно для передачи на нужды украинской армии.