Захисникам потрібні не тільки пікапи чи броньовики, але й автобуси

Новим власником автобусів MAN та Ikarus стала 123-тя окрема бригада територіальної оборони, що діє на південно-східному напрямку. Про це у соцмережі повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Автобуси не нові, але у добротному стані. Ikarus 256 угорського виробництва є меншим братом знаменитого з часів СРСР міжміського "м’якого" червоноколірного автобуса Ikarus 250. Це практичного його копірка, але на один метр коротша.

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Салон розрахований на 45 місць, з яких 40 скомпоновані в десять рядів за формулою 2+2, а 5 місць – диванні позаду.

І хоча випуск цієї моделі завод припинив у 2002 році, "двісті п’ятдесят шостий" не поступається у швидкісних показниках сучасним лайнерам. Такий результат досягається завдяки потужному 220-сильному дизельному двигуну Raba-MAN D2156HM6U. Єдиний недолік цього 6-циліндрового рядного силового агрегата в тому, що він значно гучніший від нинішніх моторів.

Момент дарування автобусів підшефному підрозділу ТрО. Фото: мерія Бучі

Другий переданий автобус MAN Lions City 2006 року випуску також з тимчасовою державною реєстрацією на період воєнного стану має міське виконання. 12-метрова низькопідлогова пасажирська машина має 290-сильний дизельний двигун з автоматичною коробкою передач та місткість на 30 пасажирів.

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Як наголосив міський голова Бучі Анатолій Федорук, автобуси для громади закупило польське місто-побратим Тушин саме для передачі на потреби українського війська.