Команда Укравтодора насчитывает около 20 тысяч человек. Их зарплаты увеличат до 20-30 тысяч гривен месяц.

Укравтодор подписал проект новой редакции Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы. Ее задача – улучшить условия труда в секторе. Речь идет о повышении заработной платы, социальных гарантий и вознаграждений работникам дорожной сферы, а также обеспечение охраны труда на работах с повышенной опасностью.

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"Сейчас команда Укравтодора, учитывая институты, службы, ГАК "Автомобильные дороги Украины", насчитывает около 20 тысяч работников и именно от этих людей зависит будущее дорожной отрасли. Поэтому важно обеспечивать для них оптимальные условия труда. По информации частных компании, выполняющие дорожные работы в области, заработная плата имеет сезонность – 18-20 тысяч грн/месяц не в сезон и около 20-30 тысяч/месяц в строительный сезон. Государственный сектор постепенно выравнивается с частным по уровню зарплат. Безусловно, это признак оздоровления дорожной отрасли и ее роста", – считает глава Укравтодора Александр Кубраков.

Напомним, что по дынными Госкомстата середян зарплата в Украине составляет 12 264 грн в месяц. На данный момент проект Отраслевого соглашения на 2020-2022 годы находится на регистрации в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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