Команда Укравтодору нараховує близько 20 тисяч людей. Їх зарплати збільшать до 20-30 тисяч гривень місяць.

Укравтодор підписав проект нової редакції Галузевої угоди на 2020-2022 роки. ЇЇ завдання — поліпшити умови праці в секторі. Йдеться про підвищення заробітної плати, соціальних гарантій і винагород працівникам дорожньої сфери, а також забезпечення охорони праці на роботах з підвищеною небезпекою.

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"Наразі команда Укравтодору, враховуючи інститути, служби, ДАК "Автомобільні дороги України", нараховує близько 20 тисяч працівників і саме від цих людей залежить майбутнє дорожньої галузі. Тому важливо забезпечувати для них оптимальні умови праці. За інформацією приватних компанії, що виконують дорожні роботи у галузі, заробітна платня має сезонність — 18-20 тисяч грн / місяць не в сезон та близько 20-30 тисяч / місяць у будівельний сезон. Державний сектор поступово вирівнюється із приватним за рівнем зарплат. Безумовно, це ознака оздоровлення дорожньої галузі та її росту", вважає голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що за динними Держкомстату середян зарплата в Україні складає 12 264 грн. на місяць. На даний момент проект Галузевої угоди на 2020-2022 роки знаходиться на реєстрації у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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