Новый норматив вступает в силу со следующего года.

Правительство Великобритании хочет запретить продажу традиционных бензиновых и дизельных автомобилей и грузовиков до 2030 года, а гибриды разрешены до 2035 года. Чтобы ускорить процесс перехода на электротранспорт, на законодательном уровне введен новый стандарт для застройщиков.

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В Англии сейчас не хватает зарядных устройств. Размещение зарядных станций на островной части Великобритании является довольно сложной задачей из-за ограниченной территории и высокой плотности застройки. Поэтому премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых законах, требующих, чтобы все новые дома и строительные сооружения включали зарядные устройства для электромобилей как обязательную часть готового здания.

"Силой, которая будет руководить этими изменениями, будет не правительство и даже не бизнес", –сказал Джонсон во время конференции Конфедерации британской промышленности. Это будет потребитель. Это будет молодежь, которая видит последствия изменения климата и потребует от нас лучшего”.

В настоящее время в Британии есть только 25 тысяч зарядных точек, которых не хватает, чтобы покрыть даже сегодняшнее количество электромобилей, не говоря о росте объема рынка электротранспорта. В управлении по конкуренции и рынкам – часть Департамента британского бизнеса, энергетики и промышленной стратегии – подсчитали, что стране понадобится в 10 раз больше, чтобы достичь целей, намеченных на 2030 год.