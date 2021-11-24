Новий норматив набирає чинності вже з наступного року.

Уряд Великобританії хоче заборонити продаж традиційних бензинових і дизельних автомобілів та вантажівок до 2030 року, а гібриди дозволені до 2035 року. Щоб прискорити процес переходу на електротранспорт, на законодавчому рівні впроваджено новий стандарт для забудовників.

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В Англії зараз не вистачає зарядних пристроїв. Розміщення зарядних станцій на острівній частині Великобританії є досить складним завданням, через обмежену територію та високу щільність забудови. Тому прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про нові закони, які вимагають, щоб усі нові будинки та будівельні споруди включали зарядні пристрої для електромобілів як обов’язкову частину готового закладу.

“Силою, що керуватиме цими змінами, буде не уряд, і навіть не бізнес”, – сказав Джонсон під час конференції Конфедерації британської промисловості. “Це буде споживач. Це буде молодь, ті хто бачить наслідки зміни клімату і вимагатиме від нас кращого”.

Наразі у Британії є лише 25 000 зарядних точок, яких не вистачає, щоб покрити навіть сьогоднішню кількість електромобілів, не кажучи про зростання об’єму ринку електротранспорту. В управлінні з питань конкуренції та ринків – частина Департаменту британського бізнесу, енергетики та промислової стратегії – підрахували, що країні знадобиться в 10 разів більше, щоб досягти цілей, намічених на 2030 рік.