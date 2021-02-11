Чтобы проверить различия шин, произведенных в разных странах, Michelin заказал специальное испытание.

Крупные мировые концерны производят шины в разных странах мира. Это нужно для оптимизации логистики. Ведь достаточно затратно производить шины в США и везти их, скажем, в Украину.

Однако среди потребителей существует мнение, что шины одного бренда и модели, сделанные на одном заводе, могут отличаться по характеристикам от аналогичных, сделанными на другом конце света. Чтобы развенчать этот миф, Michelin заказал испытания шин, сделанных в Китае, Польше и России.

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В 2020 году концерн “Мишлен” вместе с аккредитованной компанией по сертификации "Шинтест" провели тест одинаковых шин разных стран производства. Испытали шины Michelin Pilot Sport 4 SUV, сделанные в Польше и Китае, а также шины Michelin Energy XM2 +, изготовленные в России и Польше. Сначала проверили их жесткость по Шору, внешний вид, глубину протектора – все идентично.

Для проверки качества шин специалисты провели два испытания: торможение и переставка. Во время торможения водитель снижал скорость со 100, 80 и 60 км/ч до 5 км/ч, при этом измерялся тормозной путь в метрах. Испытания проводили с использованием измерительной системы Racelogic VBOX 20SL3 20Hz GPS.

Во время переставки водитель выбирал самую высокую скорость, на которой автомобиль при резком изменении направления движения из одной полосы в другую не терял управляемость. Оба теста проводились как на сухом покрытии, так и на мокром. Как видно из таблицы ниже, независимо от страны производства шины Michelin демонстрируют идентичные характеристики сцепления и управляемости на сухом и мокром покрытии.

Michelin Pilot Sport 4 SUV

На сухом На мокром Польша Китай Польша Китай Торможение — 100 км/ч 39,22 м 40,22 м - - Торможение — 80 км/ч 24,35 м 25,26 м 26,39 м 26,55 м Торможение — 60 км/ч 13,75 м 14,27 м 15,06 м 15,12 м Переставка (управляемость), км/ч 101,00 101,8 93,6 93,3





Michelin Energy XM2+

На сухом На мокром Россия Польша Россия Польша Торможение — 100 км/ч 42,08 м 42,51 м – – Торможение — 80 км/ч 26,25 м 27,34 м 29,41 м 30,34 м Торможение — 60 км/ч 14,33 м 14,61 м 16,54 м 16,72 м Переставка (управляемость), км/ч 108,00 107,8 104,4 103,9

Согласно заключению экспертов, шины Michelin Pilot Sport 4 SUV, изготовленные в Польше, по сравнению с такими же шинами, изготовленными в Китае, а также шины Michelin Energy XM2 +, изготовленные в России и Польше, равноценно проявили себя в тестах, весомые различия между ними отсутствуют.

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Такой результат – полностью прогнозируемый. Дело в том, что шины на разных заводах “Группы Мишлен" создаются по единым стандартам и из материалов одинакового качества. При производстве шин используется 200 ингредиентов, а в процессе проектирования проводятся 4 типа испытаний шин. Это лабораторные тесты, испытания шин на стенде, на транспортных средствах и потребительские проверки.