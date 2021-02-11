Чтобы проверить различия шин, произведенных в разных странах, Michelin заказал специальное испытание.
Крупные мировые концерны производят шины в разных странах мира. Это нужно для оптимизации логистики. Ведь достаточно затратно производить шины в США и везти их, скажем, в Украину.
Однако среди потребителей существует мнение, что шины одного бренда и модели, сделанные на одном заводе, могут отличаться по характеристикам от аналогичных, сделанными на другом конце света. Чтобы развенчать этот миф, Michelin заказал испытания шин, сделанных в Китае, Польше и России.
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В 2020 году концерн “Мишлен” вместе с аккредитованной компанией по сертификации "Шинтест" провели тест одинаковых шин разных стран производства. Испытали шины Michelin Pilot Sport 4 SUV, сделанные в Польше и Китае, а также шины Michelin Energy XM2 +, изготовленные в России и Польше. Сначала проверили их жесткость по Шору, внешний вид, глубину протектора – все идентично.
Для проверки качества шин специалисты провели два испытания: торможение и переставка. Во время торможения водитель снижал скорость со 100, 80 и 60 км/ч до 5 км/ч, при этом измерялся тормозной путь в метрах. Испытания проводили с использованием измерительной системы Racelogic VBOX 20SL3 20Hz GPS.
Во время переставки водитель выбирал самую высокую скорость, на которой автомобиль при резком изменении направления движения из одной полосы в другую не терял управляемость. Оба теста проводились как на сухом покрытии, так и на мокром. Как видно из таблицы ниже, независимо от страны производства шины Michelin демонстрируют идентичные характеристики сцепления и управляемости на сухом и мокром покрытии.
Michelin Pilot Sport 4 SUV
|На сухом
|На мокром
|Польша
|Китай
|Польша
|Китай
|Торможение — 100 км/ч
|39,22 м
|40,22 м
|-
|-
|Торможение — 80 км/ч
|24,35 м
|25,26 м
|26,39 м
|26,55 м
|Торможение — 60 км/ч
|13,75 м
|14,27 м
|15,06 м
|15,12 м
|Переставка (управляемость), км/ч
|101,00
|101,8
|93,6
|93,3
Michelin Energy XM2+
|На сухом
|На мокром
|Россия
|Польша
|Россия
|Польша
|Торможение — 100 км/ч
|42,08 м
|42,51 м
|–
|–
|Торможение — 80 км/ч
|26,25 м
|27,34 м
|29,41 м
|30,34 м
|Торможение — 60 км/ч
|14,33 м
|14,61 м
|16,54 м
|16,72 м
|Переставка (управляемость), км/ч
|108,00
|107,8
|104,4
|103,9
Согласно заключению экспертов, шины Michelin Pilot Sport 4 SUV, изготовленные в Польше, по сравнению с такими же шинами, изготовленными в Китае, а также шины Michelin Energy XM2 +, изготовленные в России и Польше, равноценно проявили себя в тестах, весомые различия между ними отсутствуют.
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Такой результат – полностью прогнозируемый. Дело в том, что шины на разных заводах “Группы Мишлен" создаются по единым стандартам и из материалов одинакового качества. При производстве шин используется 200 ингредиентов, а в процессе проектирования проводятся 4 типа испытаний шин. Это лабораторные тесты, испытания шин на стенде, на транспортных средствах и потребительские проверки.