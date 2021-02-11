Щоб перевірити відмінності шин, які вироблені в різних країнах, Michelin замовив спеціальне випробування.

Великі світові концерни виготовляють шини у різних країнах світу. Це потрібно для оптимізації логістики. Адже досить витратно виготовляти шини у США і везти їх, скажумо, в Україну.

Однак серед споживічів існує думка, що шини одного бренду та моделі, зроблені на одному заводі, можуть відрізнятись за характеристиками від аналогічних, зробленими на іншому кінці світу. Щоб розвінчати цей міф, Michelin замовив випробування шин, зроблених в Китаї, Польщі та Росії.

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У 2020 році концерн "Мішлен" разом із акредитованою компанією з сертифікації "Шинтест" провели тест однакових шин різних країн виробництва. Випробували шини Michelin Pilot Sport 4 SUV, зроблені в Польщі та Китаї, а також шини Michelin Energy XM2+, виготовлені в Росії та Польщі. Спочатку перевірили їхню жорсткість за Шором, зовнішній вигляд, глибину протектора – все ідентичне.

Для перевірки якості шин фахівці провели два випробування: гальмування й переставка. Під час гальмування водій знижував швидкість зі 100, 80 та 60 км/год до 5 км/год, при цьому вимірювався гальмівний шлях у метрах. Випробування проводили з використанням вимірювальної системи Racelogic VBOX 20SL3 20Hz GPS.

Під час переставки водій обирав найбільшу швидкість, на якій автомобіль при різкій зміні напрямку руху з однієї смуги в іншу не втрачав керованість. Обидва тести проводилися як на сухому покритті, так і на мокрому. Як видно з таблиці нижче, незалежно від країни виробництва шини Michelin демонструють ідентичні характеристики зчеплення та керованості на сухому й мокрому покритті.

Michelin Pilot Sport 4 SUV

На сухому На мокрому Польща Китай Польща Китай Гальмування — 100 км/год 39,22 м 40,22 м - - Гальмування — 80 км/год 24,35 м 25,26 м 26,39 м 26,55 м Гальмування — 60 км/год 13,75 м 14,27 м 15,06 м 15,12 м Переставка (керованість), км/год 101,00 101,8 93,6 93,3





Michelin Energy XM2+

На сухому На мокрому Росія Польща Росія Польща Гальмування — 100 км/год 42,08 м 42,51 м – – Гальмування — 80 км/год 26,25 м 27,34 м 29,41 м 30,34 м Гальмування — 60 км/год 14,33 м 14,61 м 16,54 м 16,72 м Переставка (керованість), км/год 108,00 107,8 104,4 103,9

Згідно з висновком експертів, шини Michelin Pilot Sport 4 SUV, виготовлені в Польщі, у порівнянні з такими ж шинами, виготовленими в Китаї, а також шини Michelin Energy XM2+, виготовлені в Росії та Польщі, рівноцінно проявили себе в тестах, вагомі відмінності між ними відсутні.

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Такий результат – повністю прогнозований. Справа в тому, що шини на різних заводах "Групи Мішлен" створюються за єдиними стандартами та з матеріалів однакової якості. При виробництві шин використовується 200 інгредієнтів, а в процесі проєктування проводяться 4 типи випробувань шин. Це лабораторні тести, випробування шин на стенді, на транспортних засобах та споживчі перевірки.