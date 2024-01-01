Завод автомобильных подшипников испытывает уменьшение спроса и увольняет работников

Изготовив за почти восемь десятилетий более миллиарда подшипников для автомобильного сектора, современный завод не устоял перед проблемами сегодняшнего дня и увольняет добрую треть штата. Правда, произойдет это не сразу.

Спрос на продукцию подшипникового завода в Краснике существенно не падает, но производить становится все менее выгодно. Как сообщает сайт Interia motoryzacja, это связано с высокими ценами на электроэнергию и ростом стоимости рабочей силы.

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"Мы не можем выдержать эти цены на энергоносители и ограничения, которые накладывает на нас Зеленое соглашение, которое широко понимают. Автомобильный рынок, который движется к электромобильности, использует все меньше компонентов, которые мы предлагаем. Нам нужно адаптировать нашу структуру к текущим потребностям, и это касается не только структуры занятости", – говорит Директор по управлению человеческими ресурсами FŁT Polska Анджей Зброг.

Для улучшения положение дел предприятие идет на радикальные изменения. Сначала коллективное увольнение должно было охватить 120 человек. Это более 11 процентов от штатного количества в 1066 работников. После вмешательства профсоюзами количество сокращенных должностей сократили до 81.

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Первыми без работы останутся работники производственных цехов. Здесь экономно подошли – половина этих людей уйдут на пенсию или уже находятся на пенсии.

Однако это лишь первый этап реструктуризации. На пороге увольнения еще несколько сотен работников. По информации работодателя, потерять работу на заводе подшипников могут 350 работников. Это почти треть численности штата.