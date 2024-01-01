Завод автомобільних підшипників відчуває зменшення попиту та звільняє працівників

Виготовивши за майже вісім десятиліть понад мільярд підшипників для автомобільного сектору, сучасний завод не встояв перед проблемами сьогодення й звільняє добру третину штату. Щоправда, станеться це не відразу.

Попит на продукцію підшипникового заводу у Красніку суттєво не падає, але виробляти стає все менш вигідно. Як повідомляє сайт Interia motoryzacja, це пов'язано з високими цінами на електроенергію та зростанням вартості робочої сили.

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"Ми не можемо витримати ці ціни на енергоносії та обмеження, які накладає на нас Зелена угода, яку широко розуміють. Автомобільний ринок, який рухається до електромобільності, використовує все менше компонентів, які ми пропонуємо. Нам потрібно адаптувати нашу структуру до поточних потреб, і це стосується не лише структури зайнятості", – каже Директор з управління людськими ресурсами FŁT Polska Анджей Зброг.

Для поліпшення стан справ підприємство йде на радикальні зміни. Спочатку колективне звільнення мало охопити 120 осіб. Це понад 11 відсотків від штатної кількості в 1066 працівників. Після втручання профспілками кількість скорочених посад скоротили до 81.

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Першими без роботи залишаться працівники виробничих цехів. Тут ощадливо підійшли – половина цих людей підуть на пенсію або вже перебувають на пенсії.

Однак це лише перший етап реструктуризації. На порозі звільнення ще кілька сотень працівників. За інформацією роботодавця, втратити роботу на заводі підшипників можуть 350 працівників. Це майже третина чисельності штату.