Нынешняя осень принесла Renault Group сразу два знаковых события: агрегатный завод в городе Клеон на севере Франции и завод Dacia в Румынии, работающих под ее патронатом, преодолели производственные показатели с семи и девятизначными цифрами.

В первом случае завод в Клеоне выпустил 100 миллионов двигателей и коробок. Этот отсчет идет с 1958 года, когда предприятие вступило в строй и начало выпускать двигатели. Тогда с его конвейера начали сходить знаменитые моторы Cléon font, так называемые двигатели С, которыми комплектовались модели Renault – Florida, Alpine A110, Renault 5, Super 5, Renault 8, Renault 12, Renault 18 и даже внедорожники Estafette и первое поколение Trafic.

Сегодня это передовое предприятие, кроме ДВС, выпускает электромоторы к аккумуляторным машинам и является одним из самых современных предприятий Европы с собственным научным центром. Только в группе электрических процессов насчитывается более сорока конструкторов и инженеров, основавших собственную конструкторскую школу и выступающих законодателями моды в электротяговом сегменте машин всех размерных групп.

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За всю историю завода здесь только по основной номенклатуре собрали 14 512 000 двигателей типа C, 14 520 000 двигателей типа F, изготовили 21 139 294 коробок передач типа J и многие другие серийные агрегаты. На днях завод пересек рубеж в 100 000 0000 (сто миллионов) двигателей и коробок.

В настоящее время производство электродвигателей на заводе Cléon является одним из лучших в Европе. Фото: Renault

А входящий в Renault Group румынский завод Dacia несколькими неделями до этого пересек рубеж выпуска 8 000 000 (восьми миллионов) автомобилей, выпущенных с начала активной фазы возрождения в 2004 году. В общей сложности за всю историю бренда, начиная с 1968 года, завод выпустил более десяти миллионов автомобилей.

В нынешнем году Dacia продала за первые 9 месяцев 493 511 автомобилей (VP+VU), что на 16,7% больше, чем за тот же период 2022 года. В третьем квартале Dacia продала 148 124 автомобиля, что на 2,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда бренд имел самую высокую рыночную долю в зоне продаж.

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Четыре эталонных модели бренда показали за первые 9 месяцев значительный рост. Продажи модели Dacia Sandero составили 199 516 автомобилей, что на 18,3% больше прошлогоднего. С 2017 года Sandero сохраняет свою позицию №1 в рейтинге самых продаваемых моделей для частных клиентов в Европе.

Презентационная открытка Dacia по случаю выпуска 8-миллионного автомобиля. Сентябрь 2023 года. Фото: Dacia

С проданными 154 460 единицами Dacia Duster демонстрирует рост на 4,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года и остается самым продаваемым SUV среди частных клиентов в Европе.

За первые 9 месяцев года Dacia Jogger было продано 70 932 экземпляра, что на 76,1% больше прошлогоднего. Таким образом, Jogger сохраняет первую позицию в топе наиболее продаваемых моделей C-сегмента (без SUV).

Из 44 262 проданных единиц Spring регистрирует рост на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и остается в ТОП-3 наиболее продаваемых электромобилей в сегменте розничной торговли в Европе.