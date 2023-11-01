Нинішня осінь принесла Renault Group відразу дві знакові події: агрегатний завод у місті Клеон на півночі Франції та завод Dacia в Румунії, що працюють під її патронатом, подолали виробничі показники з семи та дев’ятизначними цифрами.

У першому випадку завод у Клеоні випустив 100 мільйонів двигунів і коробок передач. Цей завод бере відлік з 1958 року, коли підприємство стало до ладу й почало випускати двигуни. Тоді з його конвеєра почали сходити знамениті мотори Cléon font, так звані двигуни С, якими комплектувалися моделі Renault – Florida, Alpine A110, Renault 5, Super 5, Renault 8, Renault 12, Renault 18 і навіть позашляховики Estafette та перше покоління Trafic.

Сьогодні це передове підприємство окрім ДВЗ випускає електромотори до акумуляторних машин і є одним з найсучасніших підприємств Європи з власним науковим центром. Тільки в групі електричних процесів нараховується понад сорок конструкторів та інженерів, які заснували власну конструкторську школу й виступають законодавцями моди в електротяговому сегменті машин усіх розмірних груп.

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За всю історію заводу тут тільки по основній номенклатурі зібрали 14 512 000 двигунів типу C, 14 520 000 двигунів типу F, виготовили 21 139 294 коробки передач типу J та багато інших серійних агрегатів. На днях завод перетнув рубіж у 100 000 0000 (сто мільйонів) двигунів і коробок передач.

Нині виробництво електродвигунів на заводі Cléon одне з кращих в Європі. Фото: Renault

А румунський завод Dacia, що входить в Renault Group, кількома тижнями до цього перетнув рубіж випуску 8 000 000 (восьми мільйонів) автомобілів, які випущено в з часу активної фази відродження у 2004 році. А загалом за всю історію бренду, починаючи з 1968 року, завод випустив понад десять мільйонів автомобілів.

В нинішньому році Dacia продала за перші 9 місяців 493 511 автомобілів (VP+VU), що на 16,7% більше, ніж за той самий період 2022 року. У третьому кварталі Dacia продала 148 124 автомобілі, що на 2,4% більше порівняно з тим же періодом минулого року, коли бренд мав найвищу ринкову частку в зоні продажу.

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Чотири еталонних моделі бренду показали за перші 9 місяців значне зростання. Продажі моделі Dacia Sandero склали 199 516 автомобілів, що на 18,3% більше торішнього. З 2017 року Sandero зберігає свою позицію №1 у рейтингу найбільш продаваних моделей для приватних клієнтів у Європі.

Презентаційна листівка Dacia з нагоди випуску 8-мільйонного автомобіля. Вересень 2023 року. Фото: Dacia

З проданими 154 460 одиницями Dacia Duster демонструє зростання на 4,1% порівняно з тим самим періодом 2022 року та залишається найбільш продаваним SUV серед приватних клієнтів у Європі.

За перші 9 місяців року Dacia Jogger було продано 70 932 екземпляри, що на 76,1% більше торішнього. Таким чином, Jogger зберігає першу позицію в топі найбільш продаваних моделей C-сегменту (без SUV).

З 44 262 проданими одиницями Spring реєструє зростання на 40,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року та залишається в ТОП-3 найбільш продаваних електромобілів у сегменті роздрібної торгівлі в Європі.