16 предприятий концерна FCA Group работают в обычном режиме, хотя правительство Италии задействовало строгие ограничения для борьбы с распространением коронавируса.

Итало-американский концерн сообщил, что его предприятия в Италии продолжают функционировать в обычном режиме, даже после того, как правительство страны расширило карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

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На севере Италии была зафиксирована вспышка COVID-19, в связи с чем правительство ввело определенные ограничения на перемещение внутри страны и другие меры. Ограничения позволяют работникам выходить на работу. В северном регионе Италии, в частности, расположен завод Ferrari.

Группа FCA имеет в Италии 16 производственных мощностей, рассредоточенных по всей стране, где изготавливают автомобили и двигатели для Fiat, Alfa Romeo и Jeep. В своем заявлении FCA отмечает, что уже ввела ряд дополнительных гарантий охраны здоровья для своих работников в Италии и следит за правительственной программой по борьбе с COVID-19.

“FCA принимает меры во всех сферах своей деятельности в Италии, чтобы поддерживать непрерывность работы, как это стало возможно, согласно действующим правилам. Группа также приняла широкие профилактические меры для обеспечения непрерывности своей цепи поставщиков”.

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