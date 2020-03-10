16 підприємств концерну FCA Group працюють у звичному режимі, хоча уряд Італії задіяв суворі обмеження для боротьби з поширенням коронавіруса.

Італо-американський концерн повідомив, що його підприємства в Італії продовжують функціонувати у звичайному режимі, навіть після того, як уряд країни розширив карантинні заходи для боротьби з коронавірусом.

Читайте також: Що буде з цінами на пальне в Україні: прогноз експерта

На півночі Італії був зафіксований спалах COVID-19, у зв’язку з чим уряд ввів певні обмеження на переміщення всередині країни та інші запобіжні заходи. Обмеження дозволяють працівникам виходити на роботу. У північному регіоні Італії, зокрема, розташований завод Ferrari.

Група FCA має в Італії 16 виробничих потужностей, розосереджених по всій країні, де виготовляють автомобілі та двигуни для Fiat, Alfa Romeo та Jeep. У своїй заяві FCA зазначає, що вже ввела низку додаткових гарантій з охорони здоров'я для своїх працівників в Італії і слідкує за урядовою програмою щодо боротьби з COVID-19.

“FCA вживає заходів у всіх сферах своєї діяльності в Італії, щоб підтримувати безперервність роботи, як це стало можливим, за чинними правилами. Група також вжила широких профілактичних заходів для забезпечення безперервності свого ланцюга постачальників.

Читайте також: Кіна не буде: новий фільм про Бонда відкладено через коронавірус