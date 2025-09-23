Zeekr 001 обновили: что изменилось

Мало кто знает, но сначала Zeekr 001 разрабатывался как концепт-кар для бренда Lynk & Co, но в 2021 году руководство концерна Geely решило выпустить модель под отдельным брендом Zeekr. Лифтбек базируется на архитектуре SEA и в 2024 году автомобиль получил улучшенную производительность и запас хода.

Однако, как пишет CarNewsChina, сегодня компания Zeekr презентовала в Китае обновленный Zeekr 001 2026 модельного года. Покупатели уже могут оформить предзаказ на рестайлинговый автомобиль. Дизайн автомобиля почти не изменился. Характерными чертами до сих пор остаются фирменные ДХО, элегантная линия крыши и скрытые дверные ручки. Размеры Zeekr 001 составляют 4977/1999/1533 мм, а колесная база - 3005 мм.

Обновленный электромобиль оснащен двухкамерной пневматической подвеской, которую можно регулировать в диапазоне 85 мм, а также систему непрерывного контроля амортизации CDC. Клиренс авто в самом высоком положении составляет 206 мм. Еще одно преимущество новинки заключается в новой системе помощи водителю G-Pilot H7. Она состоит из 31 датчика, включая LiDAR.

Однако, основные изменения заключаются в усовершенствовании трансмиссии. Базовая версия Zeekr 001 оснащена одним электромотором на задней оси мощностью 370 кВт (489 л.с.), а также двумя вариантами батарей: LFP на 95 кВт-ч и тройным NMC-блоком на 103 кВт-ч. Ориентировочный запас хода составляет 710 и 810 км соответственно (по CLTC). Максимальная скорость ограничена на отметке в 280 км/ч.

В то же время полноприводный вариант Zeekr 001 имеет совокупную мощность от двух электромоторов в 680 кВт (912 л.с.) и способна разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 2,83 секунды. Для наглядности, текущая версия модели в таком исполнении имеет лишь 580 кВт (777 л.с.), тогда как вариант для европейского рынка имеет пиковую мощность 400 кВт (536 л.с.). Обновленный электромобиль использует такие же аккумуляторы, что устанавливаются в базовой машине, поэтому предлагает запас хода в 640 и 762 километра соответственно. Стоимость Zeekr 001 2026 модельного года объявят в октябре, когда автомобиль поступит на рынок Китая.