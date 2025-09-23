Zeekr 001 оновили: що змінилось

Мало хто знає, але спершу Zeekr 001 розроблявся як концепт-кар для бренду Lynk & Co, але у 2021 році керівництво концерну Geely вирішило випустити модель під окремим брендом Zeekr. Ліфтбек базується на архітектурі SEA й у 2024 році автівка отримала покращену продуктивність та запас ходу.

Однак, як пише CarNewsChina, сьогодні компанія Zeekr презентувала в Китаї оновлений Zeekr 001 2026 модельного року. Покупці вже можуть оформити передзамовлення на рестайлінговий автомобіль. Дизайн автомобіля майже не змінився. Характерними рисами досі залишаються фірмові ДХВ, елегантна лінія даху та приховані дверні ручки. Розміри Zeekr 001 становлять 4977/1999/1533 мм, а колісна база — 3005 мм.

Оновлений електромобіль оснащений двокамерною пневматичною підвіскою, котру можна регулювати в діапазоні 85 мм, а також систему безперервного контролю амортизації CDC. Кліренс авто в найвищому положенні становить 206 мм. Ще одна перевага новинки полягає в новій системі допомоги водієві G-Pilot H7. Вона складається з 31 датчика, включаючи LiDAR.

Проте, основні зміни полягають в удосконаленні трансмісії. Базова версія Zeekr 001 оснащена одним електромотором на задній осі потужністю 370 кВт (489 к.с.), а також двома варіантами батарей: LFP на 95 кВт-год та потрійним NMC-блоком на 103 кВт-год. Орієнтовний запас ходу становить 710 та 810 км відповідно (за CLTC). Максимальна швидкість обмежена на позначці у 280 км/год.

Водночас повнопривідний варіант Zeekr 001 має сукупну потужність від двох електромоторів в 680 кВт (912 к.с.) й здатна розігнатись від 0 до 100 км/год лише за 2,83 секунди. Для наочності, поточна версія моделі в такому виконанні має лише 580 кВт (777 к.с.), тоді як варіант для європейського ринку має пікову потужність 400 кВт (536 к.с.). Оновлений електромобіль використовує такі ж акумулятори, що встановлюються в базовій автівці, тому пропонує запас ходу в 640 та 762 кілометри відповідно. Вартість Zeekr 001 2026 модельного року оголосять у жовтні, коли автомобіль надійде на ринок Китаю.