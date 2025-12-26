Zeekr готовит новый PHEV-внедорожник: что о нем известно

Ранее новинку упоминали под рабочим названием Zeekr 8X, однако теперь стало известно, что серийная модель получит индекс 9S, пишет CarNewsChina. Официальная премьера в Китае ожидается уже в январе, а стартовая цена составит около 450 000 юаней (примерно 64 000 долларов США). Таким образом, 9S займет нишу чуть ниже более крупного и дорогого 9X.

Компактнее и спортивнее 9X

Zeekr 9S позиционируется как более компактный и динамичный вариант флагманского 9X. Внешне модель сохраняет фирменную стилистику бренда: массивную решетку радиатора, двухъярусную оптику, затемненные колесные диски и LiDAR-сенсор на крыше, намекающий на развитые системы помощи водителю. Автомобиль получит классические дверные ручки и боковые зеркала, а сзади разделенные двери багажника и сплошную светодиодную полосу фонарей, что уже стала визитной карточкой новых моделей Zeekr.

Интерьер с премиальными нотками

Салон Zeekr 9S ориентирован на технологии и комфорт. Внутри установлен большой центральный сенсорный дисплей, трехспицевый руль, а селектор передач расположен за ним. Центральная консоль выполнена в стиле, напоминающем Porsche Cayenne, с двумя изогнутыми поручнями. Двери открываются нажатием кнопки, а компоновка салона, по предварительным данным, будет гибкой. Прототипы уже видели с шестиместной схемой 2+2+2, но ожидается и пятиместная версия, ориентированная на более широкий круг покупателей.

Мощность на уровне гиперкаров

Технически Zeekr 9S, вероятно, повторит силовые установки старшего 9X. Базовая версия будет иметь 2,0-литровый турбодвигатель в паре с двумя электромоторами, вместе выдающими 660 кВт (885 л.с.). Для нее будут доступны батареи емкостью 55 или 70 кВт-ч. Топовая модификация 9X уже предлагает три электромотора с суммарной мощностью 1030 кВт (1381 л.с.), и хотя для 9S такая версия пока не подтверждена, модель получит технологичное шасси. Среди заявленных решений - двухкамерная пневмоподвеска и активный стабилизатор поперечной устойчивости, что подчеркивает спортивный характер новинки.

Место на рынке

По цене около 450 000 юаней Zeekr 9S будет немного доступнее 9X, который в Китае стоит от 465 900 до 599 900 юаней. Спрос на старшую модель уже довольно высок: по данным China EV DataTracker, с сентября по ноябрь 2025 года было поставлено 12 569 Zeekr 9X. Выход 9S должен закрепить позиции Zeekr в сегменте премиальных PHEV-внедорожников и стать логичным шагом в расширении линейки бренда.