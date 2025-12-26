Zeekr готує новий PHEV-позашляховик: що про нього відомо

Раніше новинку згадували під робочою назвою Zeekr 8X, однак тепер стало відомо, що серійна модель отримає індекс 9S, пише CarNewsChina. Офіційна прем’єра в Китаї очікується вже у січні, а стартова ціна становитиме близько 450 000 юанів (приблизно 64 000 доларів США). Таким чином, 9S займе нішу трохи нижче за більший і дорожчий 9X.

Читайте також: У мережу потрапили фото салону Zeekr 8X: новий флагман отримав триспицеве кермо та шість місць

Компактніший і спортивніший за 9X

Zeekr 9S позиціонується як більш компактний та динамічний варіант флагманського 9X. Зовні модель зберігає фірмову стилістику бренду: масивну решітку радіатора, двоярусну оптику, затемнені колісні диски та LiDAR-сенсор на даху, що натякає на розвинені системи допомоги водієві. Автомобіль отримає класичні дверні ручки та бічні дзеркала, а ззаду розділені двері багажника і суцільну світлодіодну смугу ліхтарів, що вже стала візитівкою нових моделей Zeekr.

Інтер’єр з преміальними нотками

Салон Zeekr 9S орієнтований на технології та комфорт. Усередині встановлено великий центральний сенсорний дисплей, триспицеве кермо, а селектор передач розташований за ним. Центральна консоль виконана у стилі, що нагадує Porsche Cayenne, з двома вигнутими поручнями. Двері відчиняються натисканням кнопки, а компонування салону, за попередніми даними, буде гнучким. Прототипи вже бачили з шестимісною схемою 2+2+2, але очікується й п’ятимісна версія, орієнтована на ширше коло покупців.

Потужність на рівні гіперкарів

Технічно Zeekr 9S, імовірно, повторить силові установки старшого 9X. Базова версія матиме 2,0-літровий турбодвигун у парі з двома електромоторами, що разом видають 660 кВт (885 к.с.). Для неї будуть доступні батареї ємністю 55 або 70 кВт-год. Топова модифікація 9X вже пропонує три електромотори із сумарною потужністю 1030 кВт (1381 к.с.), і хоча для 9S така версія поки не підтверджена, модель отримає технологічне шасі. Серед заявлених рішень — двокамерна пневмопідвіска та активний стабілізатор поперечної стійкості, що підкреслює спортивний характер новинки.

Також цікаво: Слабкі сторони та проблеми обслуговування вживаного Zeekr 001

Місце на ринку

За ціною близько 450 000 юанів Zeekr 9S буде трохи доступнішим за 9X, який у Китаї коштує від 465 900 до 599 900 юанів. Попит на старшу модель вже доволі високий: за даними China EV DataTracker, з вересня по листопад 2025 року було поставлено 12 569 Zeekr 9X. Вихід 9S має закріпити позиції Zeekr у сегменті преміальних PHEV-позашляховиків і стати логічним кроком у розширенні лінійки бренду.