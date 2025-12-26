Укр
Ру

Zeekr готує новий PHEV-позашляховик: що про нього відомо

Бренд Zeekr, що належить Geely Group, продовжує розширюватися за межі чистих електромобілів. Після дебюту флагманського гібридного позашляховика Zeekr 9X, компанія готує другу модель із підзарядкою від мережі. Нею стане Zeekr 9S, який, за даними китайських ЗМІ, вийде на ринок Китаю в першому кварталі 2026 року.
Zeekr 9S: новий гібридний позашляховик Geely вийде на ринок у 2026 році - Auto24

ФОТО: CarNewsChina|

Прототип Zeekr 9S

Данило Северенчук
logo26 грудня, 12:00
logo0
logo0 хв

Раніше новинку згадували під робочою назвою Zeekr 8X, однак тепер стало відомо, що серійна модель отримає індекс 9S, пише CarNewsChina. Офіційна прем’єра в Китаї очікується вже у січні, а стартова ціна становитиме близько 450 000 юанів (приблизно 64 000 доларів США). Таким чином, 9S займе нішу трохи нижче за більший і дорожчий 9X.

Читайте також: У мережу потрапили фото салону Zeekr 8X: новий флагман отримав триспицеве кермо та шість місць

Компактніший і спортивніший за 9X

Zeekr 9S позиціонується як більш компактний та динамічний варіант флагманського 9X. Зовні модель зберігає фірмову стилістику бренду: масивну решітку радіатора, двоярусну оптику, затемнені колісні диски та LiDAR-сенсор на даху, що натякає на розвинені системи допомоги водієві. Автомобіль отримає класичні дверні ручки та бічні дзеркала, а ззаду розділені двері багажника і суцільну світлодіодну смугу ліхтарів, що вже стала візитівкою нових моделей Zeekr.

Інтер’єр з преміальними нотками

Салон Zeekr 9S орієнтований на технології та комфорт. Усередині встановлено великий центральний сенсорний дисплей, триспицеве кермо, а селектор передач розташований за ним. Центральна консоль виконана у стилі, що нагадує Porsche Cayenne, з двома вигнутими поручнями. Двері відчиняються натисканням кнопки, а компонування салону, за попередніми даними, буде гнучким. Прототипи вже бачили з шестимісною схемою 2+2+2, але очікується й п’ятимісна версія, орієнтована на ширше коло покупців.

Потужність на рівні гіперкарів

Технічно Zeekr 9S, імовірно, повторить силові установки старшого 9X. Базова версія матиме 2,0-літровий турбодвигун у парі з двома електромоторами, що разом видають 660 кВт (885 к.с.). Для неї будуть доступні батареї ємністю 55 або 70 кВт-год. Топова модифікація 9X вже пропонує три електромотори із сумарною потужністю 1030 кВт (1381 к.с.), і хоча для 9S така версія поки не підтверджена, модель отримає технологічне шасі. Серед заявлених рішень — двокамерна пневмопідвіска та активний стабілізатор поперечної стійкості, що підкреслює спортивний характер новинки.

Також цікаво: Слабкі сторони та проблеми обслуговування вживаного Zeekr 001

Місце на ринку

За ціною близько 450 000 юанів Zeekr 9S буде трохи доступнішим за 9X, який у Китаї коштує від 465 900 до 599 900 юанів. Попит на старшу модель вже доволі високий: за даними China EV DataTracker, з вересня по листопад 2025 року було поставлено 12 569 Zeekr 9X. Вихід 9S має закріпити позиції Zeekr у сегменті преміальних PHEV-позашляховиків і стати логічним кроком у розширенні лінійки бренду.

#Електромобіль #Новини #Гібридний автомобіль #Фото #Китай #Zeekr #Автоновинка