Zeekr показал новый флагманский кроссовер под названием 7X

Как передает CnEVPost, официальная презентация состоится 20 сентября. Новинка является конкурентом Model Y и Zeekr уже объявил, что стоимость модели будет начинаться от 33 680 долларов США.

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Модель основана на платформе Geely SEA (Sustainable Experience Architecture) и имеет 4825 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1656 мм в высоту с колесной базой 2925 мм. Автопроизводитель заявляет, что кроссовер имеет наибольшее пространство в салоне в своем классе.

Кроссовер использует 800-вольтовую архитектуру и доступен с двумя вариантами батареи: литий-железо-фосфатной (LFP) батареей емкостью 75 кВт-ч с запасом хода по циклу CLTC 605 км и с никель-марганцево-кобальтовой (NMC) батареей на 100 кВт-ч с увеличенным диапазоном до 780 километров (данные CLTC).

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К слову, аккумулятор LFP, разработанный инженерами Zeekr, имеет самую быструю в мире способность зарядки – батарея способна зарядиться от 10 процентов до 80 процентов всего за 10,5 минут. Компания заявляет, что разгон Zeekr 7X составляет 3,8 секунды до 100 км/ч, однако мощность электромоторов не объявляется.