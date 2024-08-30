Zeekr показав новий флагманський кросовер під назвою 7X

Як передає CnEVPost, офіційна презентація відбудеться 20 вересня. Новинка є конкурентом Model Y й Zeekr вже оголосив, що вартість моделі починатиметься від 33 680 доларів США.

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Модель заснована на платформі Geely SEA (Sustainable Experience Architecture) й має 4825 мм у довжину, 1930 мм у ширину та 1656 мм у висоту з колісною базою 2925 мм. Автовиробник заявляє, що кросовер має найбільший простір в салоні у своєму класі.

Кросовер використовує 800-вольтову архітектуру й доступний з двома варіантами батареї: літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю ємністю 75 кВт-год із запасом ходу за циклом CLTC 605 км та з нікель-марганцево-кобальтовою (NMC) батареєю на 100 кВт-год зі збільшеним діапазоном до 780 кілометрів (дані CLTC).

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До слова, акумулятор LFP, розроблений інженерами Zeekr, має найшвидшу у світі здатність заряджання – батарея здатна зарядитись від 10 відсотків до 80 відсотків всього за 10,5 хвилин. Компанія заявляє, що розгін Zeekr 7X становить 3,8 секунди до 100 км/год, проте потужність електромоторів не оголошується.