Zeekr випустить першу гібридну модель

Як повідомляє CnEVPost, на пресконференції генеральний директор Zeekr Енді Ан заявив, що наступного року модельний ряд компанії поповнить перший гібридний кросовер преміального рівня, який також матиме технологію автономного водіння.

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За повідомленнями інсайдерів, флагманський позашляховик дебютує в 3 кварталі 2025 року й буде гібридом, що підключається до мережі, який також поєднує технологію електромобіля зі збільшувачем радіуса дії.

Zeekr 001 – чистий електромобіль. Фото Zeekr

Очільник Zeekr пояснив, що водії використовуватимуть систему подібно до звичайних електромобілів у режимі збільшеного запасу ходу, тоді як двигун внутрішнього згорання буде задіяний для керування транспортним засобом під час поїздок на високій швидкості, наприклад по шосе.

Таким чином інженери компанії хочуть розв'язати проблему високого споживання палива традиційними моделями електромобілів зі збільшеним діапазоном (EREV).

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Заява очільника Zeekr означає, що компанія, яка наразі пропонує виключно електромобілі, почне пропонувати гібриди, адже вони користуються все більшою прихильністю серед покупців. Попри це, Енді Ан також сказав, що в найближчі роки компанія збереже свою зосередженість на електромобілях.