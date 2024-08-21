Zeekr вскоре выпустит первую собственную гибридную модель

Как сообщает CnEVPost, на пресс-конференции генеральный директор Zeekr Энди Ан заявил, что в следующем году модельный ряд компании пополнит первый гибридный кроссовер премиального уровня, который также будет иметь технологию автономного вождения.

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По сообщениям инсайдеров флагманский внедорожник дебютирует в 3 квартале 2025 года и будет гибридом, подключаемый к сети, который также сочетает технологию электромобиля с увеличителем радиуса действия.

Глава Zeekr объяснил, что водители будут использовать систему подобно обычных электромобилей в режиме увеличенного запаса хода, тогда как двигатель внутреннего сгорания будет задействован для управления транспортным средством во время поездок на высокой скорости, например по шоссе.

Таким образом инженеры компании хотят решить проблему высокого потребления топлива традиционными моделями электромобилей с увеличенным диапазоном (EREV).

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Заявление главы Zeekr означает, что компания, которая сейчас предлагает исключительно электромобили, начнет предлагать гибриды, ведь они пользуются все большей популярностью среди покупателей. Несмотря на это, Энди Ан также сказал, что в ближайшие годы компания сохранит свою сосредоточенность на электромобилях.