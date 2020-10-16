Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения предложил украинцам высказать свое мнение относительно тем следующих опросов. В частности, об автомобилях на еврономерах.

Президент Украины предлагает оставлять комментарии по поводу других, кроме озвученных 5-ти, тем опроса. В частности, среди возможных он назвал проблему автомобилей на еврономерах. Свои предложения избиратели должны оставлять в комментариях под видео, но... настройки официального канала Офиса Президента Украины в Youtube не позволяют пользователям оставлять комментарии. К счастью, на других платформах (например в Фейсбук), можно прокомментировать видео.

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Стоит напомнить, что ситуация с растаможкой продержанных авто начала меняться только после проведения массовых акций протеста. До этого ни петиции, ни комментарии в соцсетях не приводили ни к каким результатам. Сейчас растаможка подержанного авто с еврономерами достигает 250-650% от его стоимости.