Президент України Володимир Зеленський під час свого відеозверення запропонував українцям висловити свою думку стосовно тем наступних опитувань. Зокрема, про автомобілі на єврономерах.

Президент України пропонує залишати коментарі стосовно інших, окрім озвучених 5-ти, тем опитування. Зокрема, серед можливих він назвав проблему автомобілів на єврономерах. Свої пропозиції виборці мали б залишати у коментарях під відео, але... налаштування офіційного каналу Офісу Президента України в Youtube не дозволяють користувачам залишати коментарі. На щастя, на інших платформах (наприклад у Фейсбук), можна прокоментувати відео.

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Варто нагадати, що ситуація з розмитненням вживаних авто почала змінюватись лише після проведення масових акцій протесту. До цього ані петиції, ані коментарі у соцмережах не призводили до жодних результатів. Зараз розмитнення вживаного авто з єврономерами сягає 250-650% від його вартості.