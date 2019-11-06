Президент Украины Владимир Зеленский требует усовершенствовать процедуру выдачи водительских удостоверений. Соответствующее задание он поставил министру внутренних дел Арсену Авакову.
Кроме того, Президент Украины считает необходимым упростить процедуру аккредитации автошкол.
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"Глава государства поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей", – говорится в официальном сообщении пресс-службы Президента Украины.
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