Президент України Володимир Зеленський вимагає вдосконалити процедуру видачі посвідчень водія. Відповідне завдання він поставив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Крім того Президент України вважає за потрібне спростити процедуру акредитації автошкіл.

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"Глава держави поставив завдання міністру внутрішніх справ Арсену Авакову до кінця року вдосконалити процедури видачі посвідчень водія, а також спростити процедури акредитації закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації водіїв", сказано в офіційному повідомленні прес-служби Президента України.

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