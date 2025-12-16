Зенитные самоходные установки "Шилка" модернизируют до современных стандартов

Смета этих операций оценивается примерно в 337,5 миллиона гривен. Деньги на осовременивание зениток направил из сформированных донатов благотворительный фонд “Вернись живым”.

Эксперты польского специализированного ресурса Defence24.pl высказали предположение, что на модернизацию поступили установки со складов Вооруженных сил Украины. Вероятно, обновлять их будут по такой же технологии, как это в свое время сделали поляки в ходе осовременивания своих моделей Szyłka ЗСУ-23-4МП "Бяла".

Несмотря на то, что заказ на ремонт и модернизацию зенитных систем ЗСУ-23-4М "Шилка" был объявлен перед началом зимы, эта работа началась значительно раньше. Некоторые данные по закупке оборудования для этих систем взяты из отчетов за 2024 год.

Модернизация предусматривает замену устаревшего радара новым украинским устройством под названием "Рокач-АС", а также внедрение новой системы управления огнем. Это значительно повысит возможности обнаружения воздушных целей (включая беспилотные летательные аппараты) и улучшит точность и эффективность украинских ракет "Шилка".

Есть предположение, что по крайней мере одна из этих модернизированных систем находилась на вооружении украинских военных по состоянию на конец 2023 года.

В целом же эти машины введены в боевые действия с 2014 года, хотя основная их часть находилась на складах техники в разном состоянии операционного соответствия. Из-за недостаточных тактико-технических параметров был начат анализ по модернизации "Шилки".