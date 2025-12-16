Зенітні самохідні установки "Шилка" модернізують до сучасних стандартів

Кошторис цих операцій оцінюється приблизно у 337,5 мільйона гривень. Гроші на осучаснення зеніток спрямував зі сформованих донатів благодійний фонд "Повернись живим".

Експерти польського спеціалізованого ресурсу Defence24.pl висловили припущення, що на модернізацію надійшли установки зі складів Збройних сил України. Ймовірно, оновлювати їх будуть за такою ж технологією, як це свого часу зробили поляки в ході осучаснення своїх моделей Szyłka ЗСУ-23-4МП "Бяла".

Читайте також Як стріляє по повітряних цілях українська самохідна зенітка "Шилка": відео

Попри те, що замовлення на ремонт та модернізацію зенітних систем ЗСУ-23-4М "Шилка" було оголошено перед початком зими, ця робота розпочалася значно раніше. Деякі дані щодо закупівлі обладнання для цих систем взяті зі звітів за 2024 рік.

Модернізація передбачає заміну застарілого радара новим українським пристроєм під назвою "Рокач-АС", а також на впровадженні нової системи управління вогнем. Це значно підвищить можливості виявлення повітряних цілей (включаючи безпілотні літальні апарати) та покращить точність і ефективність українських ракет "Шилка".

Читайте також Ще більше зеніток Gepard та всюдиходів BV-206 з’являться в українських військових

Є припущення, що принаймні одна з цих модернізованих систем перебувала на озброєнні українських військових станом на кінець 2023 року.

Загалом же ці машини введені у бойові дії з 2014 року, хоча основна їх частина перебувала на складах техніки в різному стані операційної відповідності. Через недостатні тактико-технічні параметри було розпочато аналіз щодо модернізації "Шилки".