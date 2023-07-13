Впервые после 2020 года эта престижная выставочная площадка, прекратившая работу из-за вспышки коронавируса и карантинных мер COVID-19, должна все-таки состояться.

В 2024 году автосалон возвращается и обещает быть еще насыщеннее новинками автомобилей, масштабностью экспозиций и большим количеством посетителей. Ориентировочно это произойдет с 26 февраля по 3 марта в традиционном для мотор-шоу выставочном центре Palexpo недалеко от аэропорта Женевы.

Организаторы знакового мирового форума в области автомобилестроения ради удобств участников и посетителей планируют изменить концепцию выставки и снизить расходы участникам на размещение экспозиций и стендов. Они прибудут сюда со всего мира.

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"Мы предлагаем предварительно настроить стенды, поэтому участникам не нужно строить свой собственный стенд. Мы называем это "подключи и работай". Но никто не запрещает экспонентам самостоятельно строить собственные стенды", – подчеркнул управляющий директор компании Женевского международного автосалона сказал Сандро Мескита.

Предложенные экспозиции будут меньше по размеру и более упрощены в проектировании, чем раньше. Экспонентам нужно только предварительно выбрать цвет стенда и нанести свой брендинг.

Вот такие масштабы имел Женевский автосалон перед короновирусным карантином. Фото: robbreport.com

Организаторы выставки также пытаются снизить высокую стоимость гостиничных номеров во время проведения своего шоу, поскольку в прошлом владельцы гостиниц в такие дни значительно повышали цены на проживание и предварительное бронирование.

По словам Мескита, дирекция автосалона уже подписала. "рамочные соглашения о разумных ценах с 16 гостиницами всех категорий. Доплаты в последнюю минуту не будет".

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Ожидается, что на выставку прибудет более 300 тысяч посетителей. Отдельную группу гостей составят 10 000 журналистов, освещающих показы техники и премьеры мировых автопроизводителей.

Напомним, на предпандемийный автосалон прибыло более 600 тысяч посетителей. Такого количества людей организаторы в этот раз не ожидают, будет скромнее, но интересно. Ждем.

Пройдет меньше года и Женевский автосалон скажет "Добро пожаловать". Фото: gtspirit.com