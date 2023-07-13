Вперше після 2020 року цей престижний виставковий майданчик, що припинив роботу через спалах коронавірусу й карантинні заходи COVID-19, повинен все-таки відбутись.

У 2024 році автосалон повертається і обіцяє бути ще більш насиченим новинками автомобілів, масштабністю експозицій та великою кількістю відвідувачів. Орієнтовно це станеться з 26 лютого по 3 березня у традиційному для мотор-шоу виставковому центрі Palexpo неподалік від аеропорту Женеви.

Організатори знакового світового форуму у царині автомобілебудування задля зручностей учасників та відвідувачів планують змінити концепцію виставки та знизити витрати учасникам на розміщення експозицій і стендів. Вони прибудуть сюди з усього світу.

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"Ми пропонуємо попередньо налаштувати стенди, тому учасникам не потрібно будувати свій власний стенд. Ми називаємо це "підключи і працюй". Але ніхто не забороняє експонентам самостійно вибудовувати власні стенди", — підкреслив керуючий директор компанії Женевського міжнародного автосалону сказав Сандро Мескіта.

Запропоновані експозиції будуть меншими за розміром і більш спрощені у проектуванні, ніж у раніше. Експонентам потрібно тільки попередньо вибрати колір стенда і нанести свій брендинг.

Ось такі масштаби мав Женевський автосалон перед короновірусним карантином. Фото: robbreport.com

Організатори виставки також намагаються знизити високу вартість готельних номерів під час проведення свого шоу, оскільки у минулому власники готелів на такі дні значно підвищували ціни на проживання та попереднє бронювання.

За словами Мескіта, дирекція автосалону вже підписала "рамочні угоди про розумні ціни з 16 готелями всіх категорій. Доплати в останню хвилину не буде".

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Очікується, що на виставку прибуде понад 300 000 відвідувачів. Окрему групу гостей складуть 10 000 журналістів, котрі будуть висвітлювати покази техніки та прем’єри світових автовиробників.

Нагадаємо, на передпандемійний автосалон прибуло понад 600 000 відвідувачів. Такої кількості людей організатори на цей раз не очікують, буде скромніше, але цікаво. Чекаємо.

Пройде менше року і Женевський автосалон скаже “Ласкаво просимо”. Фото: gtspirit.com