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Женщин научат до винтика разбирать и собирать автомобили

Начался прием заявок на новый курс программы OnTrack "Автомеханик": с 10 февраля украинские женщины могут записаться на освоение новой профессии.
Женщины бесплатно получат профессию автомеханика - Auto24

ФОТО: иллюстративное от Freepik|

Дефицит автомехаников в Украине шведы планируют частично погасить

Валентин Ожго
logo10 февраля, 10:20
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За время обучения в интенсивном режиме теорию совместят с практикой ремонта легковых и грузовых автомобилей. О старте набора женщин на своей ФБ-странице сообщила компания Reskilling Ukraine.

Напомним, Программа OnTrack от Reskilling Ukraine предусматривает бесплатное обучение женщин водительским и производственным специальностям. Проект осуществляется при финансовой поддержке правительства Швеции и ряда шведских частных фондов и бизнес-структур.

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Анонс на бесплатное освоение женщинами профессии автомеханика является очередным замыслом организаторов активного привлечения женщин к рынку труда в самых дефицитных профессиях.

Ранее по этой программе учились женщины, которые получили профессию водителей коммерческого транспорта, операторов спецтехники – экскаваторов, фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков.

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Уже в начале нынешнего года здесь запустили набор женщин сразу по трем водительским программам:

  • C - водитель грузового автомобиля;
  • D - водитель пассажирского автобуса;
  • CE - водитель грузовика с прицепом и полуприцепом.

Сейчас в перечень новых учебных программ для женщин добавился курс ремонта легковых и грузовых автомобилей. Актуальность этой профессии и потребность в таких специалистах в условиях дефицита кадров из-за мобилизационных мероприятий очень велика.

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