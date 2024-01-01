Женщин научат до винтика разбирать и собирать автомобили

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Дефицит автомехаников в Украине шведы планируют частично погасить
За время обучения в интенсивном режиме теорию совместят с практикой ремонта легковых и грузовых автомобилей. О старте набора женщин на своей ФБ-странице сообщила компания Reskilling Ukraine.
Напомним, Программа OnTrack от Reskilling Ukraine предусматривает бесплатное обучение женщин водительским и производственным специальностям. Проект осуществляется при финансовой поддержке правительства Швеции и ряда шведских частных фондов и бизнес-структур.
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Анонс на бесплатное освоение женщинами профессии автомеханика является очередным замыслом организаторов активного привлечения женщин к рынку труда в самых дефицитных профессиях.
Ранее по этой программе учились женщины, которые получили профессию водителей коммерческого транспорта, операторов спецтехники – экскаваторов, фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков.
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Уже в начале нынешнего года здесь запустили набор женщин сразу по трем водительским программам:
- C - водитель грузового автомобиля;
- D - водитель пассажирского автобуса;
- CE - водитель грузовика с прицепом и полуприцепом.
Сейчас в перечень новых учебных программ для женщин добавился курс ремонта легковых и грузовых автомобилей. Актуальность этой профессии и потребность в таких специалистах в условиях дефицита кадров из-за мобилизационных мероприятий очень велика.