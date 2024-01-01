Женщины будут работать водителями экскаваторов

Полученные документы о завершении профессионального обучения дают право трудоустройства в автопарках добывающей отрасли, промышленности, коммунальных служб, строительства и тому подобное.

Участницы проходили теоретическое обучение на базе Головинского высшего профессионального училища нерудных технологий, а практические занятия – на базе компании ETS Group.

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В течение месяца операторы осваивали в реальных условиях экскаватор и погрузчик, среди которых первый в Украине электрический фронтальный погрузчик. Об этом говорится на сайте Министерства экономики Украины.

После экзаменов в Головинском высшем профессиональном училище нерудных технологий Житомирщины. Фото: Татьяна Бежевец, с. Головино

Обучение завершилось государственным экзаменом по теории и практике. Выпускницы получили государственную квалификацию машиниста экскаватора 5 разряда и водителя погрузчика 4 разряда.

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Как мы писали ранее, программа реализуется по проекту Reskilling Ukraine в партнерстве с Volvo Group и ETS Group. Информационный патронат осуществляло Министерство экономики Украины.

Пока мужчины воюют, спецтехника будет в надежных женских руках. Фото: Reskilling Ukraine

Принять участие в программе "Iron Women" изъявили желание примерно 85 женщин, после отбора и практического обучения 10 успешно завершили курс переподготовки. Несмотря на сложности в овладении техникой (см. видео наших коллег из "Единых новостей" об этом процессе ниже), никто из группы не отсеялся.

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"Reskilling Ukraine уже более года реализует программы переквалификации для женщин, и сотрудничество с Volvo Group позволило воплотить идею обучения на строительной технике в жизнь. В следующем году мы планируем расширять обучение, включая производственные специальности для женщин, а также продолжать водительские программы для освоения грузовика и пассажирского автобуса", – отметил лидер проектов Beredskapslyftet Денис Гордиенко.