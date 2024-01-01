Жінки працюватимуть водіями екскаваторів

Отримані документи про завершення професійного навчання дають право працевлаштування в автопарках видобувної галузі, промисловості, комунальних служб, будівництва тощо.

Учасниці проходили теоретичне навчання на базі Головинського вищого професійного училища нерудних технологій, а практичні заняття – на базі компанії ETS Group.

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Протягом місяця водійки опановували в реальних умовах екскаватор та навантажувач, серед яких перший в Україні електричний фронтальний навантажувач. Про це йдеться на сайті Міністерства економіки України.

Після іспитів у Головинському вищому професійному училищі нерудних технологій Житомирщини. Фото: Тетяна Бежевець, с. Головино

Навчання завершилось державним іспитом з теорії та практики. Випускниці отримали державну кваліфікацію машиніста екскаватора 5 розряду та водія навантажувача 4 розряду.

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Як ми писали раніше, програма реалізується за проєктом Reskilling Ukraine у партнерстві з Volvo Group та ETS Group. Інформаційний патронат здійснювало Міністерство економіки України.

Поки чоловіки воюють, спецтехніка буде у надійних жіночих руках. Фото: Reskilling Ukraine

Взяти участь у програмі "Iron Women" виявили бажання приблизно 85 жінок, після відбору та практичного навчання 10 успішно завершили курс перепідготовки. Попри складнощі в опануванні технікою (див. відео наших колег з "Єдиних новин" про цей процес нижче), ніхто з групи не відсіявся.

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"Reskilling Ukraine вже понад рік реалізує програми перекваліфікації для жінок, і співпраця з Volvo Group дозволила втілити ідею навчання на будівельній техніці в життя. Наступного року ми плануємо розширювати навчання, включаючи виробничі спеціальності для жінок, а також продовжувати водійські програми для опанування вантажівки та пасажирського автобуса", — зазначив лідер проєктів Beredskapslyftet Денис Гордієнко.