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Жінок навчать до гвинтика розбирати й збирати автівки

Розпочато прийом заявок на новий курс програми OnTrack "Автомеханікиня": з 10 лютого українські жінки можуть записатися на опанування нової професії.
Жінки безплатно отримають професію автомеханіка - Auto24

ФОТО: ілюстративне від Freepik|

Дефіцит автомеханіків в Україні шведи планують частково погасити

Валентин Ожго
logo10 лютого, 10:20
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За час навчання в інтенсивному режимі теорію поєднають з практикою ремонту легкових та вантажних автомобілів. Про старт набору жінок на своїй ФБ-сторінці повідомила компанія Reskilling Ukraine.

Нагадаємо, Програма OnTrack від Reskilling Ukraine передбачає безоплатне навчання жінок водійським та виробничим спеціальностям. Проєкт здійснюється за фінансової підтримки уряду Швеції та ряду шведських приватних фондів й бізнес-структур.

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Анонс на безплатне опанування жінками професії автомеханіка є черговим задумом організаторів активного залучення жінок до ринку праці в найдефіцитніших професіях.

Раніше за цією програмою навчалися жінки, котрі здобули професію водійок комерційного транспорту, операторів спецтехніки – екскаваторів, фронтальних навантажувачів, екскаваторів-навантажувачів.

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Вже на початку нинішнього року тут запустили набір жінок відразу за трьома водійськими програмами:

  • C - водійка вантажного автомобіля;
  • D - водійка пасажирського автобуса;
  • CE - водійка вантажівки з причепом та напівпричепом.

Нині до переліку нових навчальних програм для жінок додався курс ремонту легкових та вантажних автомобілів. Актуальність цієї професії та потреба на таких спеціалістів за умов дефіциту кадрів через мобілізаційні заходи дуже велика.

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