Жители Киевщины будут ездить на парижских автобусах

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник. По его словам, транспорт сразу распределяют между общинами, где уже созданы муниципальные службы перевозок. Речь идет о Бучанской, Броварской, Белоцерковской, Вышгородской, Вишневой, Васильковской и Боярской общинах.

260 современных автобусов для области

В общем Киевщина должна получить 260 городских автобусов IVECO, которые ранее работали на маршрутах Парижа. Перед передачей транспорт полностью обслужили, а также укомплектовали запасными частями, что позволит без задержек вводить его в эксплуатацию.

Автобусы адаптированы к современным требованиям городских перевозок. Они оснащены электрическими пандусами для маломобильных пассажиров, камерами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова, валидаторами для электронного билета и GPS-трекерами для контроля движения и оптимизации маршрутов.

Логистика и международная поддержка

Доставку автобусов из-за рубежа обеспечила Укрзализныця, которая взяла на себя организацию перевозки крупной партии транспорта в сжатые сроки. В областной администрации отмечают, что именно такая слаженная работа позволяет быстро восстанавливать транспортную мобильность общин.

Отдельно руководство области поблагодарило президента региона Иль-де-Франс Valérie Pécresse и ее команду за системную поддержку Украины. Именно благодаря этому сотрудничеству Киевщина получила возможность обновить автобусный парк без дополнительной нагрузки на местные бюджеты.

Восстановление после потерь

Потребность в новых автобусах для области является критической. Во время полномасштабного вторжения транспортная инфраструктура Киевщины понесла значительные потери: более сотни автобусов, которые обеспечивали ежедневные перевозки, были уничтожены или серьезно повреждены в результате российских атак.

Нынешняя поставка - это не просто обновление парка, а реальный шаг к возвращению нормальной жизни в громадах, восстановление регулярного сообщения и повышение устойчивости региона. После введения всей партии в эксплуатацию муниципальные перевозки в области должны стать более доступными, комфортными и безопасными.