Жителі Київщини їздитимуть на паризьких автобусах

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. За його словами, транспорт одразу розподіляють між громадами, де вже створені муніципальні служби перевезень. Йдеться про Бучанську, Броварську, Білоцерківську, Вишгородську, Вишневу, Васильківську та Боярську громади.

260 сучасних автобусів для області

Загалом Київщина має отримати 260 міських автобусів IVECO, які раніше працювали на маршрутах Парижа. Перед передачею транспорт повністю обслужили, а також укомплектували запасними частинами, що дозволить без затримок вводити його в експлуатацію.

Автобуси адаптовані до сучасних вимог міських перевезень. Вони оснащені електричними пандусами для маломобільних пасажирів, камерами відеоспостереження, кнопками екстреного виклику, валідаторами для електронного квитка та GPS-трекерами для контролю руху й оптимізації маршрутів.

Логістика і міжнародна підтримка

Доставку автобусів з-за кордону забезпечила Укрзалізниця, яка взяла на себе організацію перевезення великої партії транспорту у стислі терміни. В обласній адміністрації наголошують, що саме така злагоджена робота дозволяє швидко відновлювати транспортну мобільність громад.

Окремо керівництво області подякувало президентці регіону Іль-де-Франс Valérie Pécresse та її команді за системну підтримку України. Саме завдяки цій співпраці Київщина отримала можливість оновити автобусний парк без додаткового навантаження на місцеві бюджети.

Відновлення після втрат

Потреба в нових автобусах для області є критичною. Під час повномасштабного вторгнення транспортна інфраструктура Київщини зазнала значних втрат: понад сотню автобусів, які забезпечували щоденні перевезення, було знищено або серйозно пошкоджено внаслідок російських атак.

Нинішня поставка — це не просто оновлення парку, а реальний крок до повернення нормального життя у громадах, відновлення регулярного сполучення та підвищення стійкості регіону. Після введення всієї партії в експлуатацію муніципальні перевезення в області мають стати доступнішими, комфортнішими та безпечнішими.