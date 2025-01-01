Жители Кобеляк самостоятельно отремонтировали дорогу

Ямочный ремонт по народным технологиям они начали делать на участке разбитой дороги от соседней Перегоновки до своего села. О такой инициативе и участниках этого проекта сообщает Кобелякский городской совет.

К инициативе присоединился местный фермер, депутат горсовета Роман Киценко. Он выделил технику, помог с финансированием. Местный коммунхоз предоставил грейдер для расчистки обочины и подготовки дороги к ремонту.

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Для ремонта использовали собственные технологии, не хуже стандартизированных методик, применяемых дорожными службами. Самая активная и работоспособная часть жителей Гарбузовки тщательно зачистила ямки, ямы и ямыща. Это была своеобразная санация проблемных мест.

Фото: мэрия города Кобеляки

Для укрепления бетонных смесей и продления их эксплуатационного ресурса в расчищенные ямки перед заливкой раствора вложили армирующие сетки соответствующих размеров. Такое дополнение делает дорожную "пломбу" крепче и выносливее как от нагрузок, так и от сезонных колебаний температур сетка хорошо противостоит разбуханию трещин во время оттаивания и замерзания.

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Залитые раствором бетона ямки дорогу в автобан не превратили, но пропускную способность этого участка пути улучшили. Теперь транспорт там может ехать, не ползти.

Фото: мэрия города Кобеляки

Такая инициатива жителей громады улучшила всю логистику, начиная от более быстрого прибытия в село карет скорой медицинской помощи, комфортного автобусного сообщения, работы машин продуктового обеспечения и, понятно, приятного передвижения частного транспорта.